Uşak'ta Sürücü Kurslarına Rekabet Soruşturması Sonuçlandı

Uşak'ta Sürücü Kurslarına Yönelik Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Uşak ilinde bazı sürücü kurslarına yönelik bir rekabet soruşturması başlatarak sonuçlandırdı. Bu kapsamda, True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti'ye 40 bin 366 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Soruşturma Süreci ve İhlaller

Kurulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Uşak'ta sürücü adaylarına eğitim hizmeti sunan bazı işletmelerin, fiyat tespiti yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği öne sürüldü.

Söz konusu soruşturma, 12 işletme için uzlaşma ile tamamlandı. Dönem içerisinde True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti'nin, fiyat tespiti yaptığına dair bulgulara ulaşıldı ve bu nedenle kurula ceza uygulanmasına karar verildi.

Diğer İşletmelere Yönelik Kararlar

Öte yandan, Rekabet Kurulu, Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik"ten yararlanmak amacıyla başvurusunu değerlendirerek,... kararında idari ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Bu gelişmeler, Uşak'taki sürücü kurslarının rekabet kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.