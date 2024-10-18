DOLAR
34,29 -0,58%
EURO
37,21 -0,41%
ALTIN
2.982,49 -0,99%
BITCOIN
2.333.047,23 -1,62%

Uşak'ta Sürücü Kurslarına Rekabet Soruşturması Sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Uşak'taki sürücü kurslarına 40 bin lira ceza verdi. Soruşturma devam eden 12 işletme uzlaşarak süreci tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:34
Uşak'ta Sürücü Kurslarına Rekabet Soruşturması Sonuçlandı

Uşak'ta Sürücü Kurslarına Yönelik Rekabet Soruşturması

Rekabet Kurulu, Uşak ilinde bazı sürücü kurslarına yönelik bir rekabet soruşturması başlatarak sonuçlandırdı. Bu kapsamda, True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti'ye 40 bin 366 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi.

Soruşturma Süreci ve İhlaller

Kurulun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Uşak'ta sürücü adaylarına eğitim hizmeti sunan bazı işletmelerin, fiyat tespiti yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği öne sürüldü.

Söz konusu soruşturma, 12 işletme için uzlaşma ile tamamlandı. Dönem içerisinde True Özel Araştırma ve Danışmanlık Ticaret Sanayi Ltd. Şti'nin, fiyat tespiti yaptığına dair bulgulara ulaşıldı ve bu nedenle kurula ceza uygulanmasına karar verildi.

Diğer İşletmelere Yönelik Kararlar

Öte yandan, Rekabet Kurulu, Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin "Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik"ten yararlanmak amacıyla başvurusunu değerlendirerek,... kararında idari ceza verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Bu gelişmeler, Uşak'taki sürücü kurslarının rekabet kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat, Kırgız ve Kazak Mevkidaşlarıyla Ekonomik İşbirliğini Geliştiriyor
2
Türkiye'nin Ağustos 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Raporu
3
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dubai İş İnsanlarıyla Gelecek Hedeflerini Belirledi
4
Borcu dağ gibi birikenlere müjdeler müjdesi geldi! O borçların tamamı tek kalemde silinecek
5
Uşak'ta Sürücü Kurslarına Rekabet Soruşturması Sonuçlandı
6
Çin Merkez Bankası'ndan Ekonomiye Güçlü Destek Açıklaması
7
Kamu Teşebbüslerinin 2025 Yılı Yatırım Hedefi 405,6 Milyar Lira

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak