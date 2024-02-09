Uygun fiyata yumurta arayanlar müjde! O markette yüzde 18 indirimli satışta

Uygun fiyatlara yumurta satın almak isteyenlere müjdeli haber Migros marketlerden verildi. Migros marketlerde iki farklı yumurta boyu yüzde 18 ve yüzde 17 indirimli satışa çıkartıldı. Sizlerde uygun fiyatlara yumurta almak istiyorsanız, Migros marketlere koşabilirsiniz!

Uygun fiyata yumurta arayanlar müjde! O markette yüzde 18 indirimli satışta
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Migros marketlerde indirimli yumurta bekleyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir kampanya duyuruldu. Kampanya doğrultusunda uygun indirimli yumurta almak isteyenler resmen göbek atacak. %18 oranına varan indirim kampanyasıyla iki farklı yumurta hem Migros online platformlarda hem de Migros market şubelerinde satışta olacak. Eğer stok yapmak istiyorsanız tam zamanı! İşte Migros marketlerde indirimli şekilde satışa çıkartılan yumurta çeşitleri…

30’LU YUMURTA 89 TL’YE DÜŞÜYOR

Migros marketlerde başlatılan bereketli günler kampanyasıyla 30’lu boy yumurta 89,90 TL’ye düşüyor. Keskinoğlu M - Orta Boy Yumurta 30'Lu ( 53 - 62 Gr ) ürünün normal fiyatı 109,00 TL’yken, Migros marketler tarafından başlatılan indirim kampanyasıyla %18 indirime girdi. %18 indirimle 89,90 TL’ye düşen ürünün adet fiyatı ise 2,99 TL.

30’LU YUMURTA 89 TL’YE DÜŞÜYOR

15’Lİ YUMURTA İNİDİRİMİ BEKLEYENLER 49 TL’DEN YUMURTA ALABİLEKLER

30’u yumurtanın yanı sıra, 15’Li yumurtada da indirim bekleyen vatandaşlara Migros müjde dolu haberi duyurdu. Başlattığı bereketli günler kampanyası adı altında Keskinoglu 15'li L Büyük Boy Yumurta (63-72 G) 49,90 TL’ye düşecek. Normalde 60 TL olan bu ürün %17 indirimli 49,90 TL’ye satılacak. Bu ürünün adet fiyatı ise 3,32 TL’ye geliyor.

15’Lİ YUMURTA İNİDİRİMİ BEKLEYENLER 49 TL’DEN YUMURTA ALABİLEKLER

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