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Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Uygun fiyatlarda deterjanı almak isteyen vatandaşlara müjdeli haber Happy Center marketlerden geldi. Happy Center marketlerde bulaşık çamaşır deterjanından hangisine el atsanız indirimli şekilde satışta olacak. Üstelik mutfak deterjanları, yüzey temizleyicileri, tuvalet kokuları da uygun fiyatlarda satışta. İşte Happy Center 19 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:53
Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

Happy Center marketler temizlik şenliği kampanyası adı altında birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Özellikle vatandaşların evlerinde bittikçe sürekli yenilemek zorunda olduğu çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanlarında, yüzey temizleyicilerinde, tuvalet kokularında ve bulaşık el deterjanlarında indirim kampanyasına imza attı. 10 Şubat tarihi itibariyle başlatmış olduğu kampanya, 19 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Aldınız aldınız! Başka kampanyayla bu ürünleri bir daha uygun fiyata almanıza imkan yok.

PERWOLL VERNEL PERSİL HEPSİ İNDİRİMDE

Happy Center marketlerde birbirinden farklı sıvı ve toz çamaşır deterjanlarda indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya doğrultusunda sıvı persil deterjanları 114,50 TL’ye, 7 kilogramlık Persil toz deterjanları 224,95 TL’ye, Perwoll sıvı deterjanları 144,90 TL’ye, Vernel yumuşatıcılar ise 69,95 TL’ye düşüyor. Uygun fiyatlarla sıvı veya toz çamaşır deterjanı almak istiyorsanız Happy Center’ın başlattığı bu kampanyayı göz atmalısınız!

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANLARINDAN EL SIVI DETERJANLARLA KADAR HER ŞEY İNDİRİMDE

Temizlik şenliği kampanyası adı altında duyurmuş olduğu 10 19 Şubat aktüel ürünler kataloğunda Pril marka bulaşık makinesi deterjanları ve sıvı bulaşık deterjanları indirimli şekilde satışa çıkartıldı. 41,90 TL’den başlayan fiyatlarla sıvı bulaşık deterjanı satın alabilir, 143,95 TL’den başlayan fiyatlarla ise bulaşık makinesi deterjanını sepetinize ekleyebilirsiniz. Bu ürünlerin yanı sıra yüzey temizleyici 59,95 TL, tuvalet kokuları ise 59,95 TL’den satışta olacak. Son olarak üçü bir arada temizlik parlaklık koruma etkili spreyler ise 59,95 TL’den 19 Şubat tarihine kadar satışta olacak.

Uygun fiyatta deterjan kopyalayanlar koştur koştur o markete gidecek! Çamaşır bulaşık hangi deterjanı ararsanız indirimde

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