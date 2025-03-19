Uzmanlardan Zirai Don Riski için Dayanıklı Bitki Önerisi

Hava şartlarındaki ani değişim zirai don riskini artırırken, uzmanlar dayanıklı bitki kullanımı öneriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:06
Uzmanlardan Zirai Don Riski için Dayanıklı Bitki Önerisi

Zirai Don Tehlikesine Karşı Dayanıklı Bitki Seçimi

Son günlerde hava koşullarındaki ani değişiklikler, zirai don riskini artırmıştır. Uzmanlar, bu durumdan korunmak için dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, zirai donun tarımsal üretime etkilerine değindi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ege, Akdeniz, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde don riski olduğu tahmin ediliyor.

Doğal ve Yapay Engellerin Önemi

Ünal, don riskinin azatılabilmesi için doğal engellerin, like ağaç sıraları ve çalılar gibi, tercih edilmesini önerdi. Yapay engeller olarak ise binalar ve duvarlar örnek gösterildi.

Bitki Dikim Zamanlaması ve Dayanıklılık

Ünal, önerilen dikim tarihlerine uymanın önemine dikkat çekti. “Dona hassas bitkilerin yetiştirildiği arazilerde toprak işlenmesinden kaçınılmalıdır,” dedi.

Don olayına karşı bitki dayanıklılığını artırmak için bitki hormonları ve kimyasalların kullanılabileceğini belirten Ünal, “Daha geç çiçeklenen elma türleri, sert kışlık buğday ve dayanıklı çilek çeşitleri tercih edilmelidir,” şeklinde konuştu.

Ateş Yakma Yöntemiyle Sıcaklık Arttırma

Ünal, ısı kaybını önlemek için basit bir yöntem önererek, “Küçük ateşler yakmayı deneyebilirsiniz,” ifadesini kullandı. Birkaç küçük ateşin, tek bir büyük ateşe göre daha etkili olduğunu belirtti.

Özellikle, don riski olan bölgelerde bu tür ısıtma yöntemlerinin dikkatli bir şekilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

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