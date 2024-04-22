Bist 100
9.767,68 0%
DOLAR
32,59 0,27%
EURO
34,71 0,04%
ALTIN
2.461,49 -1,03%

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Enflasyonun arttığı ve alım gücünün düştüğü bugünlerde vatandaşların elindeki nakit para azalırken, en düşük maaş birimiyle geçinen emekliler için durum bir hayli zorlaştı. Maddi zorluklar artınca harekete geçen kamu bankası Vakıfbank ise yepyeni bir kredi kampanyası başlattı! İşte emekliye 100 bin TL Vakıfbank kredisine dair tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 13:20
Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Kamu bankası Vakıfbank’tan inanılmaz kampanya başladı! Maaşını Vakıfbank’tan alan emeklilere büyük fırsat duyuruldu! İşte kamu bankası Vakıfbank’ın yeni emekli kampanyası! 

Emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı üzerine promosyon ödemelerini yükselten Vakıfbank, maaşını taşıyanlara büyük bir kampanya başlattı. Bu kapsamda özel vatandaşlar duyuran banka, emekliler için nakit ihtiyacını ortadan kaldıracak bir kampanyaya imza attı. Maaşını Vakıfbank’tan alanlar, 100 bin TL limitli kredi imkanından da faydalanabilecekler. Peki nasıl? İşte Vakıfbank’ın emekliye özel 100 bin lira limitli kredi kampanyası ve detayları… 

Emekli maaşını Vakıfbank’tan alanlara 100 bin TL kredi! 

Kamu bankası olarak her dönem emeklilere ve kamu çalışanlarına çeşitli kampanyalar sunan Vakıfbank, bu kapsamda yeni bir fırsat daha duyurdu. Maaşını Vakıfbank’tan alan tüm emeklilerin faydalanabileceği kredi fırsatı kapsamında vatandaşlar, acil nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca kredide faiz ve vade seçenekleri de yine emekliye özel olarak belirlenecek. Böylelikle de her emeklinin hem ödeyebileceği hem de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kampanya başlatılmış oldu. 

vakıfbank

Vakıfbank 100 bin TL emekli kredisi nasıl çekilir? 

Vakıfbank’tan 100 bin TL emekli kredisi çekmek isteyen emeklilerin öncelikle maaşını Vakıfbank’a taşıması gerekecek. Emekli maaşını Vakıfbank’tan alanlar, maaş kartı ya da ATM kartı karşılığında kredi kullanabilecekler. Vakıfbank şubeleri, mobil uygulama, SMS ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilecek kredide tek şart ise emekli maaş müşterisi olmak olarak öne çıkıyor. Kredinin faiz ve vade oranları ise emekli maaş müşterisine özel olarak belirleniyor. 

Emekliye 5-12 bin TL arası promosyon ödemesi var! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden hemen sonra yaptığı bir açıklama ile kamu bankalarına emekli promosyon ödemelerinin artırılmasına dair yazı gönderdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Vakıfbank da promosyon tutarlarını 5000 TL ile 12000 TL arasına taşımıştı. Bankanın promosyon imkanından faydalanmak için ise maaşın Vakıfbank’a taşınması gerekiyor. Maaşını 3 yıl süreyle Vakıfbank’tan almayı kabul edenlerin alabileceği promosyon ödemeleri ise maaşa göre değişiklik gösteriyor. 

İLGİLİ HABERLER

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
6
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

Lokanta usulü mercimek çorbası böyle yapılıyormuş! Aşçılar sırrını ilk kez verdi

2. el araç alacaklar dikkat: Araç hayalleri faiz kabusuna çalacak!

Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

Bağırsakları motora çeviren yöntem! Kahvenin içine bir kaşık atın yeter

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler