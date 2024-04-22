Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Kamu bankası Vakıfbank’tan inanılmaz kampanya başladı! Maaşını Vakıfbank’tan alan emeklilere büyük fırsat duyuruldu! İşte kamu bankası Vakıfbank’ın yeni emekli kampanyası!

Emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı üzerine promosyon ödemelerini yükselten Vakıfbank, maaşını taşıyanlara büyük bir kampanya başlattı. Bu kapsamda özel vatandaşlar duyuran banka, emekliler için nakit ihtiyacını ortadan kaldıracak bir kampanyaya imza attı. Maaşını Vakıfbank’tan alanlar, 100 bin TL limitli kredi imkanından da faydalanabilecekler. Peki nasıl? İşte Vakıfbank’ın emekliye özel 100 bin lira limitli kredi kampanyası ve detayları…

Emekli maaşını Vakıfbank’tan alanlara 100 bin TL kredi!

Kamu bankası olarak her dönem emeklilere ve kamu çalışanlarına çeşitli kampanyalar sunan Vakıfbank, bu kapsamda yeni bir fırsat daha duyurdu. Maaşını Vakıfbank’tan alan tüm emeklilerin faydalanabileceği kredi fırsatı kapsamında vatandaşlar, acil nakit ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca kredide faiz ve vade seçenekleri de yine emekliye özel olarak belirlenecek. Böylelikle de her emeklinin hem ödeyebileceği hem de ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kampanya başlatılmış oldu.





Vakıfbank 100 bin TL emekli kredisi nasıl çekilir?

Vakıfbank’tan 100 bin TL emekli kredisi çekmek isteyen emeklilerin öncelikle maaşını Vakıfbank’a taşıması gerekecek. Emekli maaşını Vakıfbank’tan alanlar, maaş kartı ya da ATM kartı karşılığında kredi kullanabilecekler. Vakıfbank şubeleri, mobil uygulama, SMS ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapılabilecek kredide tek şart ise emekli maaş müşterisi olmak olarak öne çıkıyor. Kredinin faiz ve vade oranları ise emekli maaş müşterisine özel olarak belirleniyor.

Emekliye 5-12 bin TL arası promosyon ödemesi var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden hemen sonra yaptığı bir açıklama ile kamu bankalarına emekli promosyon ödemelerinin artırılmasına dair yazı gönderdiğini duyurmuştu. Bu kapsamda Vakıfbank da promosyon tutarlarını 5000 TL ile 12000 TL arasına taşımıştı. Bankanın promosyon imkanından faydalanmak için ise maaşın Vakıfbank’a taşınması gerekiyor. Maaşını 3 yıl süreyle Vakıfbank’tan almayı kabul edenlerin alabileceği promosyon ödemeleri ise maaşa göre değişiklik gösteriyor.