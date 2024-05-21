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Vakıfbank emekli promosyonlarını yine güncelledi! 22.000 TL emekliye büyük destek olacak

Vakıfbank emekli müşterilerine 22 bin TL promosyon ödemesi yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.05.2024 23:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 23:32
Vakıfbank emekli promosyonlarını yine güncelledi! 22.000 TL emekliye büyük destek olacak

Emeklilere güzel haber! Vakıfbank promosyon tutarlarını yükseltti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK 22 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını bir nebze de olsa giderebilmek için bankaların promosyon tutarlarını yakından takip ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç sene bankada kalma taahhüdü veren müşterilere 22 bin TL'ye kadar ödeme yapacak. 

vakıfbank 22 bin tl ödeme

Aynı zamanda emekli müşteriler Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini de alacak. Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını bankaya taşıyarak Haziran ayında ikramiyelerle birlikte 22 bin TL ödeme alacak. Banka müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapacak ve uygun faiz oranlarıyla 10 bin TL kredi ödemesi de yapılacak. Emekli vatandaşlar 12 bin TL nakit promosyon ödemesi ve uygun faiz oranlarıyla yapılan 10 bin TL kredi ödemesiyle toplam 22 bin TL ödeme yapmış olacak. Bankanın ödeme kampanyalarından faydalanmak için emekli maaşınızı bankaya taşımanız yeterli olacak! 

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