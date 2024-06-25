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Vakıfbank nakit arayanın imdadına koştu! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Vakıfbank müjdeyi duyurdu, emekliler bu ay paraya para demeyecek! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 25.06.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 23:07
Vakıfbank nakit arayanın imdadına koştu! Başvurmayan hakkını kaybedecek

Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği Vakıfbank'ın yeni promosyon kampanyası duyuruldu. Banka, emeklilere geri ödemesiz olarak verilecek olan bu kampanya ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte detaylar:

Vakıfbank, emeklilerin 3 yıl boyunca emekli maaşlarını Bankamızdan almaları şartıyla promosyon ödemesi yapacak. Bu süreçte emeklilerin aldıkları aylık maaş miktarlarına göre promosyon tutarları belirlenecek. Ödeme tutarları şu şekilde planlandı:

Aylık emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar için 5.000 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlar için 8.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlar için 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri aylık maaş alanlar için ise tam 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

emekli maaşı

Bu kampanya ile emekliler, maaşlarını Vakıfbank'tan alarak hem güvenli bir şekilde yönetimlerini sağlayacaklar hem de ekonomik olarak avantajlı bir destek elde edecekler. Ancak dikkat edilmesi gereken bir detay da var: maaşlarda yıllık artışlar olduğunda ek promosyon ödemesi yapılmayacak.

Vakıfbank'ın bu promosyon kampanyası, emekliler arasında büyük ilgi uyandırmış durumda. Kampanyaya başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden gerekli koşulları inceleyebilirler.

Emekliler için bu fırsatı kaçırmamak adına Vakıfbank'ın sunduğu bu promosyon kampanyası önemli bir finansal destek olabilir.

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