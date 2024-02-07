Vakıfbank’tan İzmir’in göbeğinde depolu dükkan satışta! 62.500 TL teminat bedeli isteniyor

İzmir’in Beydağ ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde Vakıfbank tarafından 183 metre karelik depolu dükkan satışa çıkartıldı. Yeni bir işe adım atmak isteyenler, depolu dükkanı arayanlar Vakıfbank’ın satışa çıkarmış olduğu bu depoda dükkana muhakkak göz atmalılılar. 183 metre²’ye sahip olan bu depolu dükkan 2018 yılında yapılmış olan bir binanın bodrum ve zemin katında yer alıyor. Vatandaşlar eğer söz konusu olan bu taşınmaza sahip olmak istiyorlarsa, 62.500 TL teminat bedelini gözden çıkarmak durumundalar. İşte Vakıfbank tarafından satışa çıkartılmış olan taşınmaz depolu dükkan…

1.250.000 TL BAŞLANGIÇ BEDELİYLE 183 METRE² DÜKKANA SAHİP OLABİLİRSİNİZ

Vakıfbank söz konusu olan bu taşınmaz için 62.500 TL teminat bedeli istiyor. Teklif usulü ihaleyle satışa çıkartılacak depolu dükkanın başlangıç bedelini ise 1.250.000 TL olarak belirledi. Vatandaşlar başlangıç bedeli olarak 1.250.000 TL’den satış çıkartılacak depolu dükkan için minimum 25.000 TL artış yapabilecek. Eğer sizler de İzmir’in Beydağ ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde 183 metre karelik krediye uygun depolu dükkan sahibi olmak istiyorsanız, kaçmayacak bu fırsat için Vakıfbank Ödemiş şubeyle iletişime geçebilirsiniz. 2018 yılında yapılan dairenin bodrum ve zemin katında yer alan satılık dükkan kaçmayacak fırsatta!



