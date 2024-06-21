Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank'tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Düşük faizli dev kampanya

Son dakika gelişmeleri özellikle Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan emekli maaşı alan kesimleri etkiledi. Nakit ihtiyacı olan insanlar tatil sezonu öncesinde banka kredisi seçeneklerini değerlendirmeye devam ederken, üç banka dikkat çekici kampanya duyuruları yayınladı.

Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'tan maaş alan vatandaşlara kredi açıklandı. Geçtiğimiz günlerde özellikle bayram hazırlıkları sırasında maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik tüketici finansmanına ilişkin bir duyuru yapıldı. 3 banka, kendilerinden emekli maaşı alan müşterilerine özel kredi promosyonları sunulacağının duyurusunu gerçekleştirdi.

Halkbank, Zirat Bankası ve Vakıfbank'ın ihtiyaç kredisi duyurularının detayları pek çok kişinin ilgisini çekerken her bankanın kredi durumu şu şekilde sıralandı:

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kredi Miktarı: 100.000,00TL

Faiz Oranı: %5,25

Aylık Ödeme Miktarı: 8.585,40TL

Geri Ödeme Miktarı: 206.049,60TL

Taksit Miktarı:3.869,07 TL

Faiz Oranı:% 4,54

Yıllık Maliyet Oranı:% 100.4054

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi



