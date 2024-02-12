Vatandaşın pazardan poşet poşet doldurduğu pembe domates 40 TL oldu!

Yaz kış demeden sofraları renklendiren, salataların ve yemeklerin vazgeçilmez ürünlerinden olan domatesin kilogramına şubat ayı itibari ile pes peşe zamlar yapıldı. Yapılan zamların ardından özellikle sıklıkla tercih edilen pembe domatesin kilogramı 40 TL’yi buldu. Vatandaşlar önceden kilogram kilogram aldığı domatesi artık 1 kg bile alırken on kere düşünecek. Artık pazarlardan poşet poşet en az 2 3 kg alınan domates devri kapandı. İşte pazarda güncel domates fiyatlarının son durumu…





PEMBE DOMATES 40 TL, KOKTEYL DOMATES 50 TL OLDU

Vatandaşların her mevsim sofrasından eksik etmediği, özellikle salataların ve kahvaltıların vazgeçilmez ürünlerinden olan domates şubat ayı itibari ile pazarda zamlı fiyatlarla satılmaya başlandı. Geçtiğimiz haftalarda vatandaşlar uygun fiyatlarla domates satın alabilip, poşetlerini doldurabilirken bu hafta kurulan tezgahlarda en ucuz domates 40 TL’den yerini aldı. Pembe domatesin kilogramı 40 TL’ye bulmuşken, kokteyl domates ise pembe domatesi sallayıp geçti. Kurulan tezgahlarında en ucuz kokteyl domates 50 TL’ye kadar dayanmış durumda. Vatandaşlar 2 kg pembe domates aldıklarında 80 TL, 2 kg kokteyl domatesi aldıklarında ise 100 TL’ye pazarda bırakıp çıkacaklar. Şubat ayının ikinci haftasının ortasındayken kurulan pazarlarda domates fiyatlarının bu denli zamlı olarak yansıtılması vatandaşların bir hayli canını sıktı. Özellikle pazarlarda fiyatlar bu durumdayken marketlerde ise domates fiyatlarına el değmiyor. En uygun domates fiyatları marketlerde 50 TL’den başlıyor.

