Vedat Işıkhan: İşsizlik Oranı Aralık 2025'te %7,7 ile Son 25 Yılın En Düşüğü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan 2025 Aralık ayı işgücü istatistiklerini değerlendirerek işsizlik oranının son 25 yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Işıkhan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşsizlik verileri

Işıkhan verileri aktarırken şunları ifade etti: "İşsizlik oranı, 2025 yılı aralık ayında, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik oranı, hem 25 yılın en düşük seviyesine geriledi, hem de 32 aydır tekli hanelerdeki seyrini sürdürüyor. Açıklanan bu veriler bize şunu çok net bir şekilde gösteriyor; dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, çalışma hayatını asla ihmal etmedik. Tam tersine Cumhurbaşkanımızın riyasetinde istihdamı büyüten, işsizliği kalıcı biçimde azaltan dengeli bir politika yürüttüğümüzü görüyoruz. Özellikle gençlerin ve kadınların, işgücüne ve üretime etkin katılımını sağlamak için gayret ediyoruz. Uyguladığımız iş pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 10,5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, aynı dönemde 1,1 puan azalarak yüzde 14,1’e geriledi."

Genç istihdam hamlesi: GÜÇ Programı

Bakan Işıkhan, gençlerin kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamda yer alması amacıyla ocak ayı başında hayata geçirilen Genç İstihdam Hamlesi - GÜÇ Programı'ndan söz etti. Işıkhan, "Proje kapsamında 3 yılda 3 milyon gencin istihdama katılmasını sağlayacağız" dedi ve bu hamlenin tarihin önemli atılımlarından biri olacağını vurguladı.

İşgücü Uyum Programı ve kontenjanlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aktif işgücü programlarına da değinen Işıkhan, "İşgücü Uyum Programımızla, bu dönemde Türkiye genelinde 50 bini aşkın kontenjan tanımlayacağız" açıklamasını yaptı. Ordu için başlangıçta belirlenen 2 bin 750 İUP kontenjanının, salondaki talep üzerine 3 bin 552'ye yükseltildiğini ifade etti.

CHP'li belediyelere eleştiri

Programda ayrıca Işıkhan, yerel yönetimlere yönelik eleştirilerini sürdürdü: "Biz yıllardır yorulmadan ve dinlenmeden ülkemizin istikbali için çalışırken, birilerinin de maalesef yıllarca yine yorulmadan ve dinlenmeden milletin alın terini ve emeğini, hakkını çalma, gasp etme derdinde olduğuna şahit olduk, olmaya da devam ediyoruz." Işıkhan, CHP'li belediyelerin yönetimlerini eleştirerek, "2026 yılının Türkiye’sinde halen 1970’lerin sorunlarının konuşuluyor olması da yüz kızartıcı bir hadisedir" diye konuştu.

Program kapanışı ve rozet takdimi

Toplantı sonunda Işıkhan, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Akkuş Belediyesi Meclis Üyeleri Turhan Yıldız ve Hasan Taşçı'ya rozet taktı. Bakan Işıkhan, program boyunca istihdam odaklı politikaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

