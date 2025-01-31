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Vergi Müfettişlerine Yer Değişikliği İmkanı: Aile Birliği Mazereti Düzenlemesi

Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişleri için yer değişikliği talepleri için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:09
Vergi Müfettişlerine Yer Değişikliği İmkanı: Aile Birliği Mazereti Düzenlemesi

Vergi Müfettişleri için Yer Değişikliği Talep Esasları Yenilendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik'te önemli bir değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişlerine aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği talep etme imkanı tanındı.

Yer Değişikliği İçin Gerekli Şartlar

Eşi kamu personeli olmayan vergi müfettişlerinin yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu şartlar arasında, yardımcılık dönemi dahil verg müfettişi olarak en az 5 yıl çalışma şartı yer alıyor. Ayrıca, eşin görevlendirme talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde en az 1080 gün sosyal güvenlik primi ödenmiş olması ve halen çalışıyor olması gerekiyor.

Mazeret Durumunun Belirlenmesi

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, başka bir daire başkanlığında görevlendirilen veya yerinde bırakılan vergi müfettişlerinden, her yıl mazeret durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri talep edebilecek.

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