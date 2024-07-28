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Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Meclisten Geçti

TBMM Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlikte önemli değişiklikleri içeren kanun teklifini onayladı. Emekli aylıkları 12.500 TL'ye çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 01:20
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 01:20
Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Meclisten Geçti

TBMM'den Tarihi Onay

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti. Bu yeni düzenlemeler, vatandaşların sosyal güvenliğini artırmayı ve vergi sistemini daha adil hale getirmeyi hedefliyor.

Emekli Aylıkları Artırılıyor

Yapılan değişiklikle, en düşük emekli aylığı 12.500 lira olarak belirlenmiştir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan bireyler için bu uygulama, ilk defa yaşlılık veya emeklilik aylığı almak isteyenlerde geçerli olacaktır. Ayrıca, yaşlılık, malullük, ve ölüm aylığı alanlara tanınan asgari ödeme tutarı da 10.000 liradan 12.500 liraya yükseltilmiştir.

KDV İstisnaları ve Vergi Düzenlemeleri

Yeni kanun kapsamında, ticari olmayan faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçları için verilen KDV istisnası ve indirimleri kaldırılmaktadır. Ayrıca, birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde KDV ve iade haklarının yeni şirketlere devri kolaylaştırılacaktır.

Yabancı Yardımlara KDV İstisnası

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler gerekçe gösterilerek, yabancı devlet kuruluşlarının yapacağı yardımlara KDV istisnası sağlanmıştır. Bu yardımlar, afet bölgesindeki genel bütçeli idarelere bağışlanacak taşınmazların inşasında kullanılacaktır.

Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Türkiye Kızılayı Derneği ve bağlı kuruluşlarda çalışanların emekli aylıkları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan alınsa bile kesilmeyecektir. Kısa vadeli sigorta prim oranı ise %2,25 olarak belirlenmiş ve Cumhurbaşkanı'na bu oranı değiştirme yetkisi verilmiştir.

Gelecek Düzenlemeler

Yeni vergi yasaları 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kullanılacak olan usulleri ve detayları belirlemede yetkili olacaktır.

Sonuç olarak, bu düzenlemeler, hem sosyal güvenlik hem de vergi alanında değişim sağlayarak, Türkiye'deki ekonomik istikrarı artırmayı amaçlıyor.

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