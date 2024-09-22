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Vestel, Otomotiv Elektroniğinde Yeni Dönem Başlatıyor

Vestel, otomotiv elektroniği alanında 40 yıllık tecrübesini kullanarak elektrikli araç çözümleri sunmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 22:33
Vestel, Otomotiv Elektroniğinde Yeni Dönem Başlatıyor

Vestel, Otomotiv Elektroniğinde Yenilikçi Adımlar Atıyor

Vestel, otomotiv alanında yaptığı yeniliklerle dikkat çekiyor. Vestel Üst Yöneticisi Ergün Güler, otomotiv sektörünün artık tüketici elektroniği ile iç içe geçtiğini vurgulayarak, şirketin 40 yıllık tecrübesini bu alana aktaracaklarını açıkladı.

IAA Transportation 2024'te Tanıtımlar

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Transportation 2024 fuarında Vestel Mobilite'nin sergilediği sürdürülebilir elektrikli şarj istasyonları ve otomotiv elektroniği sistemleri büyük ilgi gördü. Güler, burada Vestel'in hedeflerine ve yatırım planlarına dair önemli bilgiler verdi.

Geleceğin Büyüme Alanları

Güler, şirketin yazılım, ekran ve şarj çözümleri ile küresel oyuncu olma hedefine yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Otomobillerin içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiştaki paradigmaların önemine dikkat çekti.

Yüksek Hızda Sıfırdan Yüzde 80’e Şarj

Vestel’in elektrikli araçlar için geliştirdiği 720 kilovat şarj istasyonları ile kullanıcılara %20’den %80’e kadar 8 dakikada şarj imkanı sunulacağını belirtti. Güler, bunun dünyada birkaç şirketten biri tarafından yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Enerji Depolama Sistemleri ve Stratejik Yatırımlar

Vestel’in enerji depolama sistemleri üzerine yaptığı yatırımlar, Avrupa'daki yenilenebilir enerji sistemlerine entegre olma hedefi taşıyor. 2030'a kadar elektrikli araç ekosisteminin toplamda 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Vestel’in Hedefleri

Vestel’in hedefi, elektrikli araç şarj istasyonu pazarında 100 milyar dolar ve enerji depolama sistemleri içinse 40 milyar dolar büyüklüğe ulaşmak. Ergün Güler, üç yıl içinde 1 milyar dolarlık bir değer yaratmayı planladıklarını vurguladı.

Uluslararası İşbirlikleri ve Gelecek Vizyonu

Vestel’in uçak ekranları üretimi ile de uluslararası işbirlikleri kurma sürecinde olduğunu belirtildi. Güler, ayrıca çip sektöründe de yazılım geliştirme alanında varlık göstermeye devam ettiklerini vurguladı.

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