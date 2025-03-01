Vietnam Menşeli Kaynak Teli İthalatına Damping Önlemi Sürecek

Vietnam menşeli "özlü kaynak telleri" ithalatına yönelik yürürlükte olan damping önlemi devam edecek. Ticaret Bakanlığı, bu konuda önemli bir karar alarak, suç duyurusunu destekleyen İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğyi Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Tebliğ ile birlikte, Vietnam menşeli özlü kaynak tellerinin ithalatına yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınan karar belirtilmiş oldu. Söz konusu soruşturma neticesinde, eğer damping önlemi kaldırılırsa, bu ürünün ithalatında damping riskinin ve zararların devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi olasılığı değerlendirildi.

Bu bağlamda, Vietnam menşeli özlü kaynak tellerinin ithalatına yönelik damping önlemi, CIF bedelinin yüzde 21,15 ve yüzde 29,65 oranında devam edecektir.