Villeroy de Galhau: Fransa'nın borç sorunu gecikmeden çözülmeli

Villeroy de Galhau, Fransa’nın artan kamu borcunun kontrol altına alınması için gecikmeden adım atılması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:08
Fitch indiriminin ardından Merkez Bankası Başkanı'ndan uyarı

Fransa’nın yüksek kamu borcu, Avro Bölgesi’nde "borç krizi" endişelerini artırırken, Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau ülkenin artan kamu borcunun kontrol altına alınması için gecikmeden adım atılması gerektiğini vurguladı.

de Galhau, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, "Borç sorunu gecikmeden çözülmelidir" diyerek, sorunun hemen ele alınmaması halinde telafi edilmesinin zorlaşacağını belirtti.

Başkan, Fransa'nın borç yükünü azaltma kapasitesine sahip olduğunu söyleyerek, Almanya, Portekiz, İtalya ve İskandinav ülkeleri gibi örnekleri gösterdi ve "Fransa’nın uzun vadede Avrupa’nın geride kalan ülkesi olması için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

de Galhau'nun açıklamaları, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in geçen hafta Fransa’nın kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürmesinin ardından geldi. Fitch, borç oranlarının yükseldiğini ve siyasi istikrarsızlığın mali konsolidasyonu zorlaştırdığını belirtmişti.

Fransa’nın kamu borcu GSYH’nin yüzde 113,9’una, bütçe açığı ise 2024 yılında AB’nin belirlediği yüzde 3 sınırının yaklaşık 2 katına ulaştı.

Kredi notundaki düşüş, ülkenin borçlanma maliyetini artıracağı için hükümetin bütçe hazırlık sürecine ek baskı oluşturuyor.

