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VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP’ta aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı güne 10.838,50 puandan yatay başladı. Analistler direnç ve destek seviyelerini paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:29
VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

Türkiye'nin önde gelen borsa platformlarından İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)'nda, aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 10.838,50 puandan başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artış gösteren endeks kontratı, 10.838,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 1,4 artışla 10.836,00 puandan tamamlarken, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.850,50 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ekonomide faiz indirimleri için acele edilmesi gerektiğine dair sinyaller vermediği açıklamaları sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu verilerinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme gibi yoğun bir veri gündeminin bulunduğunu dile getirdi. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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