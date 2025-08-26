DOLAR
VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 Ağustos vadeli kontrat güne %0,34 düşüşle 12.730,00'den başladı; küresel tedirginlik ve ekonomik veriler izleniyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:28
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,34 düşüşle 12.730,00 puandan başladı.

Piyasa Performansı

Önceki normal seansta alış ağırlıklı seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,63 yükselişle 12.773,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise kontrat yüzde 0,23 düşerek 12.744,00 puana gerilemişti. Bugünkü açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 azalışla 12.730,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel Etkenler

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izliyor.

Takip Edilecek Veriler ve Analist Görüşleri

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin; yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan analistler, endeks kontratında 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.800 ve 12.900 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydediyor.

