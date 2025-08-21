DOLAR
VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ağustos vadeli kontrat yüzde 0,35 artışla 12.490,00 puandan açıldı; piyasa gündeminde PMI ve tüketici güveni verileri var.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:29
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,35 yükselişle 12.490,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,6 yükselişle 12.446,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.490,00 puan seviyesine ulaştı.

Açılış seansında, ağustos vadeli endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 artışla 12.490,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa gündemi ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri ile yurt dışında dünyada imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan analistler, endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.400 ve 12.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyor.

