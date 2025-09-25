VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Piyasa Açılışı ve Son Durum

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,31 yükselişle 13.029,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,1 artışla 12.988,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise %0,3 artışla 13.028,00 puan seviyesinde bulunmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,31 artışla 13.029,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel ve Yerel Gelişmeler

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisinde.

Analistler, yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini kaydetti.

Teknik Seviyeler

Teknik açıdan, endeks kontratında 13.100 ve 13.200 seviyeleri direnç; 12.900 ve 12.800 puanları ise destek konumunda bulunuyor.