VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya satıcılı başlangıç yaptı. Kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,99 azalışla 12.160,00 puandan işlem gördü.

Seansın Özeti

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,8 azalışla 12.282,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat, cuma akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 12.268,00 puan seviyesine gerilemişti.

Orta Vadeli Program (OVP) ve Makro Hedefler

Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olurken; ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 12.100 ve 12.000 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.