VİOP'ta BIST 30 Ekim Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat haftaya %0,27 düşüşle 12.555,00 puandan başladı; teknikte 12.500-12.400 destek, 12.600-12.700 direnç.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 09:31
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,27 düşüşle 12.555,00 puandan başladı.

Piyasa performansı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,7 azalışla 12.589,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.614 ,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 azalışla 12.555,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel ve teknik görünüm

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması ile haftaya pozitif başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları, Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi'nin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.600 ve 12.700 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.

