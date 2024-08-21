VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1 düşüşle 11.042,00 puandan işlem görerek başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı %0,7 azalışla 11.054,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da düşüş devam ederek 11.045,00 puana geriledi.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına kıyasla %0,1 azalışla 11.042,00 seviyelerinden işlem gören endeks kontratı, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Küresel Piyasalar Temkinli Davranıyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli yaklaşımı ile negatif bir seyir izleniyor.

Teknik analizler doğrultusunda, yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceği belirtiliyor. Analistler, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor.