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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne yatay olarak 10.741,00 puandan başladı. Analistler kritik verileri takip ediyor.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yatay Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) bugün aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, yatayı seyrederken 10.741,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış ve Önceki Seans Verileri

Açılışta, endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,02 artış göstererek 10.741,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, yatay seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı 10.739,00 puandan tamamladı ve akşam seansında hafif yükselişle 10.749,75 puana ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinin beklenenden daha geç sona erebileceği yönündeki fiyatlamalar etkili bir şekilde devam etmektedir. Bu durum, piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olmaktadır.

Bugünkü Takip Edilecek Veriler

Analistler, yasamaya dair verilerin önemine dikkat çekiyor. Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve cari işlemler dengesi gibi verilerin takip edileceği belirtiliyor. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Bailey'in konuşması da dikkat çekiyor.

Teknik Analiz

Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 10.900 ve 11.000 puan seviyeleri direnç konumunda, 10.700 ve 10.600 seviyeleri ise destek olarak belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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