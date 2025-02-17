VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yatay başladı ve 11.134,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

Endeks Kontratı Yatay Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yatay seyirle 11.134,00 puandan başladı.

Açılış Seansındaki Gelişmeler

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 azalışla 11.134,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı %0,4 azalışla 11.137,00 puandan tamamladı. Akşam seansında da yatay seyir sürdü.

Küresel Piyasalarda Endişeler Devam Ediyor

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçları nedeniyle yön arayışını sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları, enflasyon ve resesyon ikilemini dünya ekonomileri üzerinde etkilemeyi sürdürmektedir.

Bugünkü Veri Takvimine Dikkat

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.250 ve 11.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

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