VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeks kontratı haftaya yüzde 0,1 yükselişle 12.275,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:30
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 12.275,00 puandan başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre nisan vadeli endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,1 artışla 12.275,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 azalışla 12.266,00 puandan tamamlarken, akşam seansında yüzde 0,2 artarak 12.290,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticari politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişeleri ve ABD'de büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin ihtimaller, risk algısını artıran karışık bir seyir oluşturuyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda bugün açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.

Analistler, yurt içinde sanayi üretimi verilerini, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksini takip edeceklerini belirtti. Teknik olarak endeks kontratında 12.300 ve 12.350 seviyelerinin direnç, 12.200 ve 12.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

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