VİOP'ta BIST 30 Endeksi Şubat Vadeli Kontratı Yükselişle Açıldı

Orta İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP)''nda, BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yaklaşık %0,1 yükselişle 11.571,00 puandan başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,1 artış gösteren bu kontrat, yatırımcıların dikkatini çekti.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,7 azalarak 11.565,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın video konferans ile katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) jeopolitik risklerin hafifletilmesi gerektiğine dair verdiği mesajlar, petrol fiyatları ve faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları olumlu bir hava yarattı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, piyasalar kapandıktan sonra Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Moody’s, en son temmuz ayında Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe artırarak B3'ten B1'e yükseltmiş ve not görünümünü pozitif olarak korumuştu.

Analistler, gün içerisinde yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verisinin açıklanacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile birlikte ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik olarak endeks kontratında, 11.600 ve 11.700 puan seviyelerinin direnç, 11.550 ve 11.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.