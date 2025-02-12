VİOP'ta BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

VİOP, yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontratı %0,1'lik artışla 11.202,00 puan seviyesinden açıldı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre %0,1'lik bir artış gösteren şubat vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izledi ve normal seansı %0,6’lık bir artışla 11.190,00 puan seviyesinden tamamladı. Ayrıca, akşam seansında yükselişini sürdürerek 11.194,00 puana ulaştı.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimleri konusundaki temkinli açıklamaları dikkat çekti. Bugün ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisi ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunum, yatırımcıların odak noktası olmayı sürdürüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD'deki enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının önem taşıdığını belirtiyor. Teknik analizler sonucunda endeks kontratında 11.250 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.150 ve 11.100 puan seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.