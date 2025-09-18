VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 kontratı güne %0,14 artışla 12.803,00 puandan başladı; Fed kararları ve ekonomik veriler piyasaların odağında.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:29
Orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,14 yükselişle 12.803,00 puandan işlem görmeye başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.785,00 puandan tamamlamış; akşam seansında ise yükselişini sürdürerek 12.794,00 seviyesine ulaşmıştı.

Küresel Piyasalar

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'ın politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Analistlerin Beklentileri ve Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurtiçinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve haftalık para ve banka istatistikleri'nin; yurtdışında ise ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeks'in takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratı için 12.900 ve 13.000 seviyeleri direnç; 12.700 ve 12.600 puanları ise destek konumunda bulunuyor.

