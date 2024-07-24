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VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,2 düşüşle başladı ve 12.510,00 puandan işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 09:30
VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'taki Endeks Kontratı Durumu

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2'lik bir düşüşle 12.510,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış ve Önceki Seans Performansı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 12.510,00 seviyesine geriledi. Önceki gün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında, 12.533,50 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise endeks kontratı yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, ABD'deki büyük şirketlerin açıkladıkları bilançoların kar beklentilerini karşılayamaması nedeniyle artan satış baskısının, küresel pay piyasalarında negatif bir etki yarattığını belirtiyor. Bu bilançoların piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor.

Merkez Bankası Açıklamaları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), önceki gün politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı alırken, enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Bugünün Beklentileri

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi verileri takip edilecekken, yurt dışında ise dünya genelindeki imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'deki yeni konut satışları verileri izlenecek. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.300 seviyelerinin destek, 12.700 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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