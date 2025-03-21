VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Endeks Kontratı Düşüşle Açılış Yaptı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 11.030,00 puandan başladı.

Açılış seansında, nisan vadeli endeks kontratı önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,7 azalışla 11.030,00 seviyesinden işlem gördü. Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 11.105,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise gerileme devam ederek yüzde 0,6 azalışla 11.040,00 puana indi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşındaki yeni adımlarıyla ilgili endişeler, risk iştahını olumsuz etkiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası ile ilgili önemli adımlar attı. Dün, Para Politikası Kurulu (PPK), gevşek para politikası duruşunu sonlandırarak gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkardı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu.

TCMB'den Yeni Önlemler

TCMB, yaptığı açıklamada, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadelerine yer verdi. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiği bildirildi.

Açığa Satış Kuralı Uygulandı

Borsa İstanbul'da, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugün 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağı duyuruldu. Bu kararla birlikte, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftası boyunca uygulanmış oldu.

Analizler Devam Ediyor

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.200 puanın direnç konumunda olduğunu ifade ettiler.