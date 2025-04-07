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VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 30 Nisan Vadeli Kontrat %3,4 Geriledi

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya %3,4 düşüşle 10.098,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Düşüşle Başladı: BIST 30 Nisan Vadeli Kontrat %3,4 Geriledi

VİOP’ta Düşüş Başlangıcı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %3,4 düşüşle 10.098,00 puan seviyesine gerileyerek başladı.

Açılış Seansı Detayları

Açılış seansında, nisan vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %3,4 azalış yaşadı. Cuma günü, endeks kontratı satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1,4 düşüşle 10.448,00 puan seviyesinde tamamladı. Akşam seansında ise düşüş devam ederek 10.398,00 puana inmişti.

Küresel Satış Baskısı Etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı yeni haftaya taşınarak etkisini artırdı.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışının, Avro Bölgesi'nde ise Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışlar gibi önemli verilerin takip edileceğini belirttiler. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.000 ve 9.900 puanın destek seviyeleri, 10.100 ve 10.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

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