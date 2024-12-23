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VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

VİOP'ta aralık vadeli endeks kontratı haftaya %0,2 artışla 10.724,00 puandan başladı. TCMB'nin faiz kararı bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Başlangıcı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli endeks kontratı, haftaya yaklaşık %0,2 yükselişle 10.724,00 puandan başladı.

Açılış ve Önceki Durum

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık %0,2 artış göstererek 10.724,00 seviyesinde işlem gördü. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen söz konusu kontrat, normal seansı yaklaşık %0,5 azalarak 10.708,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 10.752,00 puana ulaştı.

Piyasalardaki Genel Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışının öne çıktığı gözlemlenirken, hafta boyunca piyasaların sığ kalması bekleniyor. Yurt içinde ise bu hafta dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklanacak.

TCMB Faiz Beklentileri

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50'ye çekmesini öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentisinin ortalaması %29,50 seviyelerinde.

Son Gelişmeler ve Teknik Analiz

Hafta sonu yayımlanan Resmi Gazete'deki kararla, kar paylarındaki tevkifat oranı %10'dan %15'e çıkarıldı. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güveni ve İngiltere'de büyüme verileri'nin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.600 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda.

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