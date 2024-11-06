VİOP'ta Endeks Kontratı Yükseldi

VİOP'ta Yükseliş Trendine Giriş

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,8 yükselişle 10.029,50 puandan başladı.

Açılış ve Önceki Seans Durumu

Açılış seansı itibarıyla endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,8 artış ile 10.029,50 seviyesinden işlem gördü. Önceki günde satış ağırlıklı seyreden kontrat, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 9.948,50 puandan tamamlamıştı. Ancak akşam seansında kayıplarını telafi ederek 9.980,50 puana yükseldi.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalarda, ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyrin yaşandığı görülüyor. İlk sandık sonuçları, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı önde gittiğini göstermekte.

Döviz ve Faiz Piyasalarındaki Gelişmeler

Dolar endeksi, seçim sonuçlarının ardından yüzde 1,1 artışla 104,7 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselerek yüzde 4,44 ile temmuz başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Piyasalarda Oynaklık Beklentisi

Analistler, Trump'ın başkan seçilmesi halinde izleyebileceği politikaların varlık fiyatlarına yansıdığını belirterek, piyasalarda bugün artan bir oynaklık yaşanabileceğini öne sürdü.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olması beklenirken, yurt dışında ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçları yanı sıra Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile birlikte ABD'de haftalık mortgage başvuruları takip edilecek. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.100 ve 10.200 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puanlar ise destek olarak değerlendirilmektedir.