VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle İşlem Gördü

Ortadoğu Piyasaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat yüzde 0,3 artışla 10.227,50 puandan güne başladı.

Önceki Seans Kapanışı ve Artışlar

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışıyla karşılaştırıldığında, aralık vadeli endeks kontratı yüzde 0,3 yükselerek 10.227,50 seviyesinden işlem gördü. Dün ise, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,5 artışla 10.200,00 puandan tamamladı. Akşam seansında, bu artış devam ederek 10.230,25 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Gözler Fed'e Çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası belirsizlikler devam ederken, yatırımcıların gözleri ABD Merkez Bankası (Fed)'nın akşam saatlerinde açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Faiz Kararları ve Piyasa Beklentileri

Siyasi belirsizliklerin azalmasının ardından yatırımcılar, Fed'in alacağı kararları merakla bekliyor. Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, toplantı sonrası açıklanacak metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlerinden geleceğe dönük politika ipuçları arayacaklarını, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Trump'ın olası politikalarının enflasyonist etkilerinin artabileceği endişeleri de ortaya çıkmış durumda, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha tedbirli olmaya yönlendirebileceği ifade ediliyor.

Piyasa Gündemi ve Teknik Analiz

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararları ile birlikte yoğun bir veri gündemi izlenecek. Teknik analizler doğrultusunda endeks kontratında 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.