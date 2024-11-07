DOLAR
34,24 -0,16%
EURO
37 -0,74%
ALTIN
2.933,56 -0,32%
BITCOIN
2.567.866,71 1,7%

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı güne yükselişle başladı, yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:29
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Aralık Vadeli Kontrat Yükselişle İşlem Gördü

Ortadoğu Piyasaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat yüzde 0,3 artışla 10.227,50 puandan güne başladı.

Önceki Seans Kapanışı ve Artışlar

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışıyla karşılaştırıldığında, aralık vadeli endeks kontratı yüzde 0,3 yükselerek 10.227,50 seviyesinden işlem gördü. Dün ise, alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 2,5 artışla 10.200,00 puandan tamamladı. Akşam seansında, bu artış devam ederek 10.230,25 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Gözler Fed'e Çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası belirsizlikler devam ederken, yatırımcıların gözleri ABD Merkez Bankası (Fed)'nın akşam saatlerinde açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Faiz Kararları ve Piyasa Beklentileri

Siyasi belirsizliklerin azalmasının ardından yatırımcılar, Fed'in alacağı kararları merakla bekliyor. Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in bugün 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, toplantı sonrası açıklanacak metin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlerinden geleceğe dönük politika ipuçları arayacaklarını, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Trump'ın olası politikalarının enflasyonist etkilerinin artabileceği endişeleri de ortaya çıkmış durumda, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha tedbirli olmaya yönlendirebileceği ifade ediliyor.

Piyasa Gündemi ve Teknik Analiz

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararları ile birlikte yoğun bir veri gündemi izlenecek. Teknik analizler doğrultusunda endeks kontratında 10.300 ve 10.400 seviyeleri direnç, 10.100 ve 10.000 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Varil Fiyatı 75,14 Dolar
2
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de
3
Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu
4
Emeklinin gözleri ışıldayacak! Emekliye 20.000 TL ek ödeme onaylandı!
5
ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü
6
Altın borçluları tir tir titreyecek! Gram altında 3000 TL için o tarih işaret edildi
7
Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası 17.800 TL ödeme yapacak! Tüm emekliler başvurabilir

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol