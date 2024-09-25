VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bu sabah %0,2 artışla 11.623,25 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki Seans Kapanışı ve Artış Trendleri

Dün alış ağırlıklı bir grafik çizen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,9 artışla 11.596,00 puandan tamamlarken, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 11.626,50 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Durum

Küresel finansal piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne girmesi sonrası artan risk iştahı, resesyon endişelerine ve jeopolitik risklere rağmen devam etmekte. Bu durum, VİOP'taki endeks kontratlarının da etkilenmesine neden oluyor.

Analistlerin Beklentileri

Uzmanlar, bugünkü veriler arasında yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve yeni konut satışlarının takip edileceğini ifade etti. Teknik olarak, endeks kontratında 11.700 ve 11.800 seviyelerinin direnç, 11.500 ve 11.400 puanlarının ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.