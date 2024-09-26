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VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksi Ekim vadeli kontratı, açılışta %0,3 artışla 11.468 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:28
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişte

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, %0,3'lük bir artışla 11.468,00 puandan güne başladı.

Açılış ve Önceki Seans Performansı

Açılış seansında endeks kontratı, bir önceki normal seans kapanışına kıyasla %0,3 artış göstererek 11.468,00 seviyesinden işlem görüyor. Önceki gün ise, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı normal seansı %1,4'lük bir azalışla 11.429,00 puandan tamamladı ve akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Küresel Piyasalar ve Yatırımcı Beklentileri

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde belirsizlik hakim. ABD'de açıklanacak ekonomik büyüme verileri de yatırımcılar için önemli bir odağı oluşturuyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve haftalık para-banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarını takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Teknik olarak, endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puanları ise destek seviyeleri olarak belirleniyor.

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