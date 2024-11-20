VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Aralık Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Günün Açılışını Yükselişle Karşıladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.557,50 puandan başladı. Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,2 artış gösteren endeks kontratı, yatırımcılara umut verdi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 düşüşle 10.541,50 puandan tamamladı. Ancak, akşam seansı itibarıyla hafif bir yükselme ile 10.541,75 puan seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlikler

Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası (Fed) gelecek dönem politikalarındaki belirsizlikler karışık bir seyir izletiyor. Bugün dikkatler yoğun veri takvimi ve dünyanın en değerli çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin yanı sıra yurt dışında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik analizler doğrultusunda, endeks kontratında 10.750 ve 10.900 puan seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan seviyeleri ise destek konumunda yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.