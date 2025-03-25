VİOP'ta Nisan Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne %0,5 yükselişle 10.575,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:29
VİOP'ta Nisan Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık %0,5 yükselişle 10.575,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaşanan bu artış, nisan vadeli endeks kontratının 10.575,00 seviyesinde işlem görmesine neden oldu. Dünkü işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık %4,9 yükselişle 10.524,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.580,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarının piyasalara olan etkileri hâlâ belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde ABD'nin korumacı ticaret tutumuna dair belirsizlikler ve enflasyon ile resesyon riskleri, ekonomilerin ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Analistler, bugünkü veriler arasında yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının yanı sıra yurt dışında Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksinin dikkatle takip edileceğini belirtmektedir. Teknik açıdan endeks kontratında 10.650 ve 10.750 puanlarının direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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