Vodafone Business ve TÜRKONFED, Anadolu KOBİ'lerini Dijitalleştiriyor

Vodafone Business ve TÜRKONFED'in KOBİ'lere Desteği Devam Ediyor

Vodafone Business ve Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Teknolojiyle Güçlü KOBİ' etkinliği, Adana'da yapıldı. Bu etkinlik, Anadolu'daki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Kapsamlı Eğitim ve Danışmanlık Fırsatları

Adana'daki bir otelde düzenlenen etkinlikte KOBİ'ler, dijital yetkinliklerini artırmak için kapsamlı eğitimler ve seminerlerle tanıştı. Ayrıca, işletmelerin iş ağı oluşturmaları ve başarılı dijital dönüşüm örneklerini ilk ağızdan dinlemeleri sağlandı.

Vodafone Business'ın Hedefleri

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, Anadolu şehirlerine odaklanarak iletişim altyapılarına yatırımlar yaptıklarını belirtti. Kestioğlu, 'Anadolu'daki her ölçekteki işletmenin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz' diyerek, büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu'daki KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmanın önemine vurgu yaptı.

Dijital Yetkinlik Analizi

Kestioğlu, geçen yıl işletmelere sunulan Dijital Yetkinlik Analizi aracılığıyla 455 işletmeye ulaştıklarını açıkladı. Eğitim, sağlık, perakende gibi birçok sektörde dijital olgunluk seviyelerinin ölçümlendiğini sözlerine ekleyen Kestioğlu, 'Gelişmemiz gereken alanlar arasında altyapı, siber güvenlik ve veri yönetimi bulunuyor.'

TÜRKONFED Başkanı'nın Açıklamaları

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dijitalleşmenin küresel rekabette belirleyici bir faktör olduğunu belirterek, Türkiye'nin genç ve teknolojiye yatkın nüfusunun dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan yararlanabileceğini ifade etti. Sönmez, 'Dijital yetkinlikleri artırmak ve teknoloji yatırımlarına yön vermek zorundayız' dedi.

Rekabeti Artıracak Dijitalleşme

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (Çukurova SİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Berman Mantı, geleneksel yöntemlerle rekabet etmenin zorlaştığını vurgulayarak, dijitalleşmenin önemini ortaya koydu. Etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da katıldı.