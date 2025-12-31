Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı — Nakit iadeler 200 milyon TL'ye yakın

Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı

Kayıtlı kullanıcılar yüzde 40 artışla 2,6 milyon oldu; nakit iadeler 200 milyon TL'ye yaklaştı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un yeni nesil finans çözümü Vodafone Pay, 2025’te de kullanıcı tercihlerinde öne çıktı. Uygulamanın indirme sayısı 8,5 milyona ulaşırken, kayıtlı kullanıcı sayısı son bir yılda yüzde 40 artarak 2,6 milyon oldu.

Vodafone Faturana Yansıt, Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım ile son bir yılda yapılan nakit iade toplamı 200 milyon TL’ye yaklaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla 5 yıl önce sunduğumuz Vodafone Pay ile müşterilerimiz; fatura ödeme, kolay paket yükleme, Cep TL yükleme, ulaşım kartı yükleme gibi işlemlerihızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Pay Kart sayesinde hem fiziksel hem de sanal alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Ayrıca Vodafone’lular QR ile yaptıkları harcamaları faturalarına yansıtabiliyor. Her geçen gün daha fazla ilgi gören Pay uygulamasının indirme sayısı 8,5 milyona ulaşması da bu güvenin bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital ödeme yöntemi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

