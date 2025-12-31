DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı — Nakit iadeler 200 milyon TL'ye yakın

Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı; kayıtlı kullanıcı sayısı yüzde 40 artışla 2,6 milyon oldu ve son bir yılda nakit iadeler 200 milyon TL’ye yaklaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:43
Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı — Nakit iadeler 200 milyon TL'ye yakın

Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı

Kayıtlı kullanıcılar yüzde 40 artışla 2,6 milyon oldu; nakit iadeler 200 milyon TL'ye yaklaştı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un yeni nesil finans çözümü Vodafone Pay, 2025’te de kullanıcı tercihlerinde öne çıktı. Uygulamanın indirme sayısı 8,5 milyona ulaşırken, kayıtlı kullanıcı sayısı son bir yılda yüzde 40 artarak 2,6 milyon oldu.

Vodafone Faturana Yansıt, Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım ile son bir yılda yapılan nakit iade toplamı 200 milyon TL’ye yaklaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu anlayışla 5 yıl önce sunduğumuz Vodafone Pay ile müşterilerimiz; fatura ödeme, kolay paket yükleme, Cep TL yükleme, ulaşım kartı yükleme gibi işlemlerihızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Pay Kart sayesinde hem fiziksel hem de sanal alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Ayrıca Vodafone’lular QR ile yaptıkları harcamaları faturalarına yansıtabiliyor. Her geçen gün daha fazla ilgi gören Pay uygulamasının indirme sayısı 8,5 milyona ulaşması da bu güvenin bir göstergesi. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital ödeme yöntemi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MELTEM BAKİLER ŞAHİN

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aksa Doğalgaz, AGDAŞ'ı Satın Alarak Operasyonunu Genişletti
2
Vodafone Pay 8,5 milyon indirmeye ulaştı — Nakit iadeler 200 milyon TL'ye yakın
3
Başkan Kıvanç: Adana’yı 2026'da Türkiye’nin İkinci Büyük Üretim Üssü Yapacağız
4
Bursa'da Zirai İlaçlar Milyonlarca Arıyı Öldürdü: Arıcılar Sezonu Kaybetti
5
Beytüşşebap’ta Arıcılık Atağı: BEYKOP ile Organik Bal Üretimi Güçleniyor
6
Van'da 27 yıllık Mısır Çarşısı iki katlı modern arastaya dönüşüyor
7
Adalı Kart'a Özel Hastane Katıldı — Sağlıkta %15 İndirim

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları