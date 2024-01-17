Volkswagen Caddy piyasayı tarumar etti! Yeni fiyatını duyan en yakın araç bayisine koşacak

Önümüzdeki mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimlere yaklaşırken, Türkiye'deki siyasi partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırıyor. Özellikle AK Parti, seçimlerde avantaj sağlamak amacıyla önemli adımlar atmaktadır. Bu stratejiler arasında, halka yönelik seçim vaatleri büyük bir öneme sahiptir. Genel seçimlere dair açıklanan vaatlerden biri de, ÖTV'siz sıfır araç satışını içermektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesinde ekonomik teşvik ve destek tedbirlerini kamuoyuna sundu. Bu önlemler içinde yer alan sıfır araç alımlarında uygulanacak ÖTV muafiyeti, özellikle ticari araçları yenilemeyi planlayan esnaflar için büyük bir avantaj sunmaktadır. Bunun yanı sıra, 3600 ek gösterge ve BAĞKUR prim eşitlemesi gibi düzenlemelerin de AK Parti'nin hazırladığı yeni torba yasa tasarısında bulunduğuna dair iddialar bulunmaktadır.

ÖTV muafiyeti, özellikle araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle zor durumda olan esnaflar için kritik bir fırsat olarak görülmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, ticari araçlarını yenilemeyi planlayan esnaflar, yeni araç alımlarında ÖTV ödemek zorunda kalmayacaklar. Bu uygulama, özellikle şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs ve çekici işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren esnaflar için geçerli olacaktır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusunu takiben, Volkswagen Caddy modellerinin Özel Tüketim Vergisi'nden muaf fiyat listesi de büyük bir ilgi uyandırdı. İşte Volkswagen Caddy'nin çeşitli versiyonlarının ÖTV muafiyetinden yararlanan fiyatları:

Volkswagen Caddy'nin farklı donanım paketlerine sahip modellerinin fiyatları şu şekildedir: Manuel vitesli 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Impression Donanım Paketi için belirlenen fiyat 686.899 Türk Lirası'dır. Otomatik vitesli 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Impression Donanım Paketi için ödenmesi gereken miktar ise 713.576 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Manuel vitesli 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Life Donanım Paketi, 716.034 Türk Lirası olarak fiyatlandırılmıştır. Otomatik vitesli 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Life Donanım Paketi için ödenmesi gereken ücret ise 741.783 Türk Lirası'dır. Otomatik vitesli 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Style Donanım Paketi için belirlenen fiyat 799.211 Türk Lirası'dır. Cargo Manuel 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Donanım Paketi için ödenmesi gereken miktar 607.720 Türk Lirası'dır. Cargo Otomatik 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki modelin fiyatı 632.382 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Cargo Maxi Manuel 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki Donanım Paketi, 614.424 Türk Lirası olarak fiyatlandırılmıştır. Cargo Maxi Otomatik 2.0 TDI motorlu 122 beygir gücündeki modelin fiyatı ise 635.576 Türk Lirası'dır.

Bu fiyatlandırmalar, ÖTV indirimi uygulandığında devreye girecek ve Volkswagen Caddy'nin çeşitli versiyonları için değişiklik gösterecektir. ÖTV indiriminin etkinleşmesi ve bu fiyatların yürürlüğe konması, ilgili yasal düzenlemelerin tamamlanması ve resmiyet kazanması gerektiği durumda mümkün olacaktır.

Cumhurbaşkanı tarafından dile getirilen seçim sözü kapsamında geçerli olacak bu fiyatlar, satışın başlaması için AK Parti'nin sunduğu yasa teklifinin onaylanması ve meclisten geçmesi gerekmektedir. Bu ÖTV muafiyeti uygulamasının, esnafın ekonomik olarak rahatlamasını ve ticari araç pazarını canlandırmasını umuyoruz. Ayrıca, bu adımın yerel seçimler öncesinde AK Parti'ye siyasi avantaj sağlayıp sağlamayacağı da merak edilen bir husus olarak önem kazanmaktadır.