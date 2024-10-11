Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satışlarında Düşüş

Volkswagen Grubu'nun Üçüncü Çeyrek Satış Verileri

Almanya merkezli Volkswagen Grubu, Çin'deki ekonomik zayıflığın etkisiyle satışlarının düştüğünü açıkladı. Grubun, Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarının da dahil olduğu araç teslimat rakamları, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verilerle kaydedildi.

Satış Rakamları ve Düşüş Oranı

Temmuz-eylül döneminde Volkswagen Grubu’nun araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında bir azalma göstererek 2.343.300 adede geriledi. Grubun en büyük markası olan Volkswagen, bu süreçte %6,6 düşüşle 1.176.400 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Elektrikli Araçlarda Düşüş

Alman üreticinin elektrikli araç satışları ise, önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,8’lik bir düşüşle 189.400 birime inmiş durumda. Grubun en büyük pazar olduğu belirtilen Çin'de ise, araç teslimatları %15 oranında bir azalış göstererek 711.500 adet olarak kaydedildi.

Yılın İlk Dokuz Ayı Verileri

Ocak-eylül döneminde Volkswagen Grubu’nun toplam araç teslimatları geçen yıla göre %2,8 oranında azalarak 6.524.300 adede düştü. Elektrikli araç satışlarındaki azalma ise %4,7 olarak görüntülendi ve 506.500 adetle sınırlı kaldı.

Öte yandan, 2020 yılında Türkiye'deki fabrika yatırımını iptal eden Volkswagen, maliyet azaltma stratejileri çerçevesinde Almanya'daki fabrikalarının kapatılması üzerine bir değerlendirme yapmayı düşündüğünü açıkladı. Bu durum, Alman otomotiv endüstrisinde büyük etki oluşturdu.