Volkswagen kampanyanın kralını yaptı! Bu modelini 450 bin TL'ye satışa çıkardı!

Araç kampanyaları son hızıyla devam ediyor! Bu indirimi kaçıran çok üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VOLKSWAGEN ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde hem sıfır hem ikinci el araçların fiyatları artmaya devam ederken büyük markaların kampanyaları da yakından takip ediliyor. Volkswagen markası Golf ve Polo modellerinde Mart ayında özel büyük kampanya başlattı. Bahsi geçen modeller Mart ayı boyunca ÖTV muafiyetiyle satılacak. ÖTV muafiyetinden faydalanmak için belirlenen şartların taşınması ve gerekli olan belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor. Kampanyanın stoklarla sınırlı olacağı da bildirildi. Volskwagen markasının Golf ve Polo modellerininde ÖTV muafiyetiyle satış fiyatları şu şekilde olacak;





2024 model Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 378.800 TL

2024 model Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel ve DSG seçenekleriyle Life ve Style donanım paketleri 399.900 TL'den başlayan fiyatlarla.

2024 model Volkswagen Golf 1,0 TSI 110 PS Manuel Impression: 448.900 TL

Golf modelinin daha üst donanımlı versiyonları olan 1.0 eTSI ve 1.5 eTSI DSG seçenekleri Life, Style ve R-Line donanım paketleriyle 498.300 TL