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Widect'in 1. Yıl Dönümü Kutlandı

THY'nin kargo markası Widect, e-ticaret sektörü için sunduğu çözümlerle 1. yılını kutladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:09
Widect'in 1. Yıl Dönümü Kutlandı

Türk Hava Yolları'nın Kargo Markası Widect'ün 1. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Hava Yolları'nın (THY) e-ticaret alanındaki hizmetlerine katkıda bulunmak amacıyla kurduğu kargo markası Widect, birinci yılını coşkuyla kutladı. Törende, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, lojistik ile hava kargo alanlarındaki uzmanlıklarını e-ticaret için özel çözümler ve yeniliklerle birleştirdiklerinin altını çizdi.

THY’nin İnovatif Adımları

Bolat, İstanbul'daki merkezde düzenlenen etkinlikte şu ifadeleri kullandı: “Widect, dinamik ve büyüyen e-ticaret sektöründe işbirliğini artırıp ekosistemi genişletmek için önemli bir itici güç olmayı hedefliyoruz.” Ayrıca, Türkiye'nin ihracatçılarına gerekli çözümleri sunmayı, yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamayı ve bu sayede toplam ihracatın %10'una ulaşmayı amaçladıklarını belirtti.

KOBİ’lere Destek

Bolat, “Asıl hedefimiz, Türkiye'deki küçük işletmeleri e-ticaretle dünya pazarına açmak.” diyerek bu yıl içinde Türkiye'de üretilen 1 milyon paketin dünya genelinde taşındığını vurguladı. THY’nin yatırımlarının devam edeceğini ve kargo taşımacılığı alanında lider olma hedefini sürdürdüğünü belirtti.

Widect'in Gelecek Vizyonu

Widect Genel Müdürü Enes Yılmaz da İstanbul'un e-ticaretin merkezi haline gelmesini sağlamak amacıyla kurulan markalarının hedeflerini paylaştı. Yılmaz, “İstanbul'u 5 yıl içinde e-ticaretin mega aktarma noktası haline getireceğiz.” dedi ve bu yeni gelişmenin ülkeye istihdam açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Entgre Çözümler

Widect, Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı ve Turkish Cargo’nun lojistik uzmanlığını bir araya getirerek entegre hava kargo çözümleri sunuyor. İhracat gümrüklemesi, hava kargo, ithalat gümrüklemesi ve kapıya teslim gibi e-ticaret lojistiği için gerekli tüm hizmetleri bir arada sağlıyor.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY)...

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yollarının (THY), e-ticaret sektörünün ihtiyaçları için kurduğu ve kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan markası "Widect"in 1'inci kuruluş yılının kutlandığı THY Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda konuşma yaptı.

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