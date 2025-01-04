Yabancı Para Kredilerinde Büyüme Sınırı Yüzde 1'e İndirildi

TCMB'den Yabancı Para Kredilerine Yeni Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para ticari krediler için olan aylık büyüme sınırını yüzde 1'e indirirken, KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırını yüzde 2,5'e yükseltti. Diğer ticari kredilerde ise bu oran yüzde 1,5'e düşürüldü.

Kredi Büyümesinde Değişiklikler

TCMB tarafından yapılan açıklamada, kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla makroihtiyati çerçeveye ilişkin değişiklikler yapıldığı belirtildi. Yabancı para ticari kredilere ilişkin aylık büyüme sınırının düşürülmesi, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında yapılan değişiklikler arasında yer aldı.

KOBİ'lere Özel Muafiyet

Ayrıca, KOBİ’lerin KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla kullandığı Türk lirası kredilerin, kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verildiği ifade edildi.