Yabancı Uzmanlar TCMB'nin Faiz İndirimlerine Devam Edeceğini Öngörüyor

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başladığı faiz indirim sürecine enflasyonun yavaşlama eğilimine girmesiyle birlikte devam edeceğini öngörüyor. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin aralık ayında politika faizini 250 baz puan düşürdüğünü anımsatarak, Bankanın, faiz indirim sürecine başlanmasıyla finansal piyasaların TL hikayesine olan ilgisini sürdürme ihtiyacı arasında denge kurmaya çalıştığını belirtti.

Bir taraftan faiz oranlarında daha fazla indirim yapılmasının muhtemel göründüğünü ifade eden Drimal, TCMB yetkililerinin TL'nin nominal olarak zayıflatılması yoluyla reel olarak değer kazanması politikasını sürdürmekte kararlı göründüğünü kaydetti. Drimal, "Yüzde 44,38 ile sürpriz şekilde düşük gelen enflasyon, ikinci bir faiz indirimi için kapı açtı." dedi.

TCMB'nin ocak ayı toplantısında politika faizini 250 baz puan düşüreceği öngörüsünde bulunan Drimal, ancak bu hamlenin "TL'de sert düşüş" gibi istenmeyen piyasa tepkisinin önüne geçmek için politika metninde muhtemelen temkinli açıklama yapılabileceğini belirtti. Drimal, TCMB'nin önümüzdeki dönemde enflasyon rakamlarını ve asgari ücret ayarlamasının etkilerini yakından takip edeceğini vurguladı.

Asgari ücretteki %30'luk artışın ocak ayı için güçlü enflasyona neden olabileceğini söyleyen Drimal, TÜFE'nin aylık %4,4 ve yıllık %41,3 artabileceğini öngördü. Drimal, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı sayısını yıllık 12'den 8'e düşürmesi nedeniyle bir sonraki toplantının mart ayında gerçekleştirileceğini vurguladı.

Diğer analistler arasında In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, TCMB'nin enflasyondaki yavaşlamaya yanıt olarak geçen yıl politika faizini %47,50'ye indirdiğini hatırlatarak, önümüzdeki aylarda faizlerin daha da düşebileceğini ifade etti.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, TCMB'nin para politikası görünümüne ilişkin olarak yakın vadede Aralık toplantısındaki hızla faiz indirimlerine devam etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. 2025'te daha yavaş bir faiz indirim sürecinin olabileceğinin altını çizen Wietoska, ocak ayında beklenen yıllık enflasyondaki düşüşe paralel olarak politika faizinin %45 olarak belirlenmesiyle 250 baz puanlık bir indirim daha öngördüklerini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek %45'e çekmesini bekliyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise %30 olarak öngörülüyor.