Yakup Birinci, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yakup Birinci’yi atadı. Dernekten yapılan resmi açıklamaya göre, TAYSAD’ın 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyelerin ve paydaşlarının katılımıyla gerçekleşti.

Yeni Yönetim Ekibi Belirlendi

Genel kurulda, mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, görevini Yakup Birinci’ye devretti. Yeni yönetim kurulunda Berke Ercan ve Ahu Serter başkan yardımcıları olarak belirlenirken, TAYSAD Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Yazıcı, Şekib Avdagiç, Atacan Güner, Nihan Baraş, Çağatay Dündar, Ahmet Arıkan, Osman Sever, ve Cihan Salih Elbirlik’ten oluştu.

Derneğin denetleme kurulunda ise Başak Birdoğan, Dilara Kanca Torluoğlu ve Ayşegül Aktulga yer aldı.

Bakan Yardımcısından Önemli Mesajlar

Toplantıda bulunarak açılış konuşması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye otomotiv tedarik sanayisinin ülkenin yenilik ve üretim kapasitesini tanımlayan önemli bir sektör olduğunu vurguladı. Çoştu, yeni teşvik sisteminin ilerleyen günlerde duyurulacağını ve sektöre faydalı unsurlar ekleyeceğini belirtti.

Çoştu, ayrıca lojistik maliyetlerinin düşürülmesi için bir seferberlik başlatıldığını ve sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik önemli projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Değişim ve Dönüşüm Vurgusu

Görevini devreden Albert Saydam, TAYSAD’ın gücünün üyelerinin dayanışmasından ve değişime açık bakış açısından kaynaklandığını belirterek, sektörü daha ileriye taşıma inancını dile getirdi.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci ise TAYSAD 5.0 sloganıyla yeni bir döneme gireceklerini açıkladı. Endüstri 4.0 konsepti sonrası, insan odaklı, dayanıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik model hedeflediklerini vurguladı.

TAYSAD Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Toplantıda tahit edilen TAYSAD Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu. "En fazla ihracat yapan üyeler" kategorisinde Bosch birinci, Oyak Horse ikinci, ve CMS Jant üçüncü oldu.

"İhracatını en fazla artıran üyeler" kategorisinde Epsan Plastik birinci, Asen Alüminyum ikinci ve Ersan Kauçuk üçüncü olarak ödüllerini aldı. "Patent" alanında ise birincilik ödülü, Tırsan Treyler’e verildi.

Toplantıda, eğitim programlarına en çok katılım gösteren İtameks birinci olurken, Kormetal ikinci, TI Otomotiv ise üçüncü oldu. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan Aisin Otomotiv, Cevher Jant, Dönmez Debriyaj ve Ecoplas’a sertifikaları takdim edildi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nden (TAYSAD) yapılan açıklamaya göre, derneğin 46'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, üyeler ile paydaş kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Kurulda Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam (sağda), görevini Yakup Birinci'ye (solda) devretti.