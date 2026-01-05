Yalçın: Toplu Sözleşme Yasası, Kamu Personel Reformunun Tamamlayıcısı Olmalı

Enflasyon verileri ve zam oranı

TÜİK tarafından 2025 yılının Aralık ayı enflasyonu %0,89 olarak açıklanırken, bunun sonucunda kamu görevlileri ve emeklilerinin zam oranı %18,60 olarak belirlendi. Açıklanan rakamların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezi’nde değerlendirmelerde bulundu.

Memur-Sen'in tutumu ve geçmiş toplu sözleşmeler

Yalçın, son iki toplu sözleşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını, Memur-Sen olarak imza atmadıklarını hatırlatarak: "İlkelerimizi ortaya koyduk, direncimizi ortaya koyduk." ifadelerini kullandı. Yalçın, Kamu İşveren heyetinin ve kamu yöneticilerinin teklifleri "hayal" saydığını, "Memur-Sen fazla istiyor" dendiğini ancak bugünkü enflasyon verilerinin Memur-Sen'in tekliflerinin isabetini gösterdiğini belirtti.

Gelir adaletsizliği ve yaşam koşulları

Yalçın, zam oranlarını yetersiz bulduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün en düşük memur maaşı 47 bin 500 liradan taban aylığa bin lira ilaveyle ve 10 puan dahil 58 bin 300 lira olacak." Yalçın, bu ücret düzeyiyle gençlerin ev, kira ve ev eşyası hayallerinin zorlaştığını; ayrıca 30 yıllık bir hizmetlinin emeklilik ikramiyesinin 983 bin lira olduğunu, bununla bile konut alınamayacağını söyledi.

Kamu personel sisteminde köklü reform çağrısı

Yalçın, sistemdeki asimetrinin toplu sözleşme masasını ve kurumsal ciddiyeti zedelediğini ifade ederek, taleplerini sıraladı: işe alımdan yükselmeye, maaş sisteminden disiplin hükümlerine, kadrolardan sosyal güvenliğe kadar kapsamlı bir bakışla toptan ele alınması gerektiğini belirtti. Memur-Sen'in yapılacak çalışmanın mütemmim cüz'ü olduğunu, ortak çözüm için işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Beklentiler: Üç öncelik

Yalçın hükümetten üç öncelik istedi: 1) geçmiş kayıpları telafi edecek ve emekliliğe yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam; 2) kamu personel sisteminde köklü çalışma (2026 yılında tamamlanması hedefiyle); 3) 4688 sayılı Kanun'un süre, yetki, taraf, tutanak sistemi ve Hakem Kurulu yönüyle eksikliklerinin giderilmesi. Yalçın, bu üç başlığın ajandanın en başına alınmasını ve yıl sonuna kadar tamamlanmasını talep etti.

Eylem planı sinyali

Yalçın ayrıca açıklanan rakamların ardından eylem planlarının da gündemde olduğunu ifade etti. "Kamu personel sistemine ilişkin yapılacak köklü çalışmanın reformist çalışmanın tamamlayıcı unsuru toplu sözleşme yasamız olmalıdır" sözlerini tekrar etti.

