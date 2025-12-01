Yalova'da Şap Alarmı: Yol Kontrolleri ve Aşılama

Denetimler ve aşı çalışmaları aralıksız devam ediyor

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şap hastalığıyla mücadele kapsamında yürütülen yol kontrol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan yazılı açıklamada, ülkemiz ve Yalova’da farklı bölgelerde tespit edilen şap hastalığının hayvancılık sektöründe ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen, bulaşıcı ve salgın niteliği yüksek bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle SAT-1 tipi şap virüsüne karşı uygulanan aşılama çalışmalarının zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesinin, ayrıca hayvan hareketlerinin sıkı denetlenmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Müdürlük, büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama programının il genelinde büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı; aşının koruyucu etkisinin yanı sıra kontrolsüz hayvan hareketlerinin engellenmesinin hastalığın yayılmasını önlemede kritik rol oynadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca il ve ilçe müdürlükleri ekiplerinin kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde canlı hayvan taşıyan araçlara yönelik yol kontrollerini etkin şekilde sürdürdüğü kaydedildi. Veteriner Sağlık Raporu bulunmayan sevklerde ilgili mevzuat doğrultusunda yasal işlem başlatıldığı ve çalışmaların halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı gözetilerek devam ettiği bildirildi.

